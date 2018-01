Vice-prefeita vai ser braço de Haddad nas subprefeituras

SÃO PAULO - Para dar novo fluxo às demandas dos bairros, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), criará o Gabinete de Gestão das Subprefeituras que será, segundo ele, “capitaneado” pela vice-prefeita Nádia Campeão (PC do B), estreitando a ligação entre o gabinete do Executivo e a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras.

Na manhã desta terça-feira, 5, durante visita ao Jardim São Luís, na região do M’Boi Mirim, zona sul da capital paulista, Haddad disse que a novidade será criada por meio de decreto até o fim deste ano. “Vai facilitar a informação. Muitas vezes eu tenho que vir ao bairro para obter as informações”, disse o prefeito. “Estou criando um gabinete das subprefeituras junto ao meu, capitaneado pela Nádia e com o secretário de Coordenação das Subprefeituras (Ricardo Teixeira). Nós teríamos mais efetividade na descentralização”, explicou o prefeito.

Haddad também pretende tornar mais ágil a informação e reduzir a quantidade de demandas na Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. “O secretário está com mil outras coisas para resolver. Às vezes é questão simples e que não vem para o topo das prioridades.”

Além de Nádia e Teixeira, uma equipe da junta orçamentária da Prefeitura, composta por Finanças, Negócios Jurídicos e Planejamento e Gestão, vão compor o gabinete. Desde abril deste ano, são realizadas reuniões periódicas com as 32 subprefeituras. Haddad participava dessas discussões. Com o fim da Copa do Mundo, Nádia substituiu o prefeito. A vice-prefeita coordenou o Comitê Especial da Copa (SPCopa).

Força. Politicamente, Nádia é bem avaliada no Executivo e ganha cada vez mais força como representante do Partido Comunista do Brasil. Após a Copa, a vice-prefeita foi aplaudida em pé durante apresentação do balanço do evento para Haddad e os secretários.

Pela relação “harmoniosa” com Haddad, Nádia levará para o gabinete do prefeito o que considera ser prioridade nas subprefeituras. Da mesma forma que o prefeito está próximo das secretarias por meio de Chico Macena, secretário de governo, Nádia se aproximará dos bairros. Segundo Haddad, o programa “CET no seu Bairro” influenciou a criação do gabinete.

Quando a nova gestão assumiu, Nádia tinha três missões: candidatar São Paulo na Expo 2020; renovar o contrato com a Fórmula 1 em Interlagos, e organizar a Copa na cidade.