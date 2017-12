Vice do Facebook posta mensagem e diz respeitar leis brasileiras

SÃO PAULO - O vice-presidente do Facebook para a América Latina, Diego Dzodan, solto nesta quarta-feira, 3, após passar um dia preso em São Paulo, manifestou-se pela primeira vez sobre o ocorrido em uma mensagem na rede social. "Estou de volta ao escritório e queria agradacer a todos pelo imenso apoio nas últimas 24 horas. Minha caixa está lotada de mensagens carinhosas de todo o mundo. Cada nota fez uma grande diferença e eu as levei para o meu coração", escreveu.

Ele foi preso pela Polícia Federal após ordem da Justiça de Lagarto, em Sergipe, pela falta de colaboração do WhatsApp, que pertence ao Facebook, a uma investigação sobre tráfico de drogas. O juiz determinava acesso ao conteúdo de conversas de suspeitos. "Temos o maior respeito pelo Brasil e suas leis, e sempre foi nosso objetivo ter um diálogo construtivo com as autoridades", acrescentou o executivo.

Dzodan acabou solto após decisão do Tribunal de Justiça do Sergipe que considerou a prisão como uma "coação ilegal". "Diálogo traz compreensão e permite a todos se beneficiar das oportunidades que a internet oferece", disse o executivo. Ele evitou comentar especificamento o teor da ação que resultou na sua prisão e encerrou a mensagem dizendo que retornaria ao trabalho "ajudando pessoas a se conectar e compartilhar". "Podem contar comigo", escreveu.