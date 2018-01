Viatura de delegacia seccional é roubada e capota em SP

Uma viatura Blazer, da 04ª Delegacia Seccional Norte, capotou, por volta das 3h deste sábado, 4, no início da Avenida Rudge, logo após passar em alta velocidade pela Ponte da Casa Verde, na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a viatura teria sido roubada e o ladrão que estava ao volante não sofreu ferimentos graves no acidente. Os bombeiros não foram acionados. Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) deram apoio. Uma delegada seccional esteve no local para liberar o trabalho do guincho.

Não se sabe ainda de onde a Blazer da Polícia Civil foi levada, mas, segundo os plantonistas da 4ª Delegacia Seccional, localizada no prédio do 13º Distrito Policial, Casa Verde, a viatura não estava estacionada no pátio do Distrito no momento em que foi roubada. O ocupante da viatura foi detido. A Polícia Civil não quis passar mais informações.