Viatura da Polícia Civil é roubada na Lapa Uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, que estava descaracterizada, foi roubada por volta das 17 horas de ontem na região da Lapa, zona oeste da capital paulista. O veículo estava estacionado na Rua Tordesilhas. A Polícia Militar não soube informar quantas pessoas tiveram envolvimento no crime, mas sabe-se que os suspeitos fugiram no sentido da Rua Monte Pascal. Havia uma arma no interior da viatura. Por volta das 17h30, PMs já haviam localizado o carro, que estava próximo da Rua Belmonte.