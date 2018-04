Viatura da PM capota e invade casa na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Uma viatura da Polícia Militar invadiu a garagem de uma casa após capotar na Rua Olga Moretti Ferrari, no Jardim Tupi, zona sul de São Paulo. De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã desta sexta-feira, 25. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro do M'Boi Mirim, onde foram medicadas e liberadas em seguida.

A assessoria da Polícia Militar não informou se a viatura realizava uma perseguição e não confirmou se as pessoas feridas são policiais. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmou que a rua está interditada no sentido centro, mas que, por ser uma área residencial, a interdição não causa lentidão no local.