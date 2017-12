Viatura da PM bate em poste e avenida Interlagos é bloqueada

Um acidente com uma viatura da 2ª Companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar bloqueia, desde as 3h45 desta sexta-feira, 16, a pista sentido bairro-centro da Avenida Interlagos, 200 metros após a Avenida Nossa Senhora do Sabará, no Jardim Campo Grande, na zona sul da capital paulista. Policiais da viatura prefixo M-22203 cruzaram com um Fox cinza, placas DSC 4175/SP, que havia sido roubado minutos antes em Cidade Ademar, bairro vizinho. Começou então a perseguição, mas o soldado que estava ao volante da viatura perdeu o controle da direção e atingiu um poste. O Fox foi abandonado pelos suspeitos na mesma região. O dono do carro já foi localizado e informado. O veículo foi levado para o pátio do 43º Distrito Policial. Quatro equipes dos bombeiros foram acionadas. Um dos policiais que estavam na viatura foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Sul; o outro foi levado para o Hospital de Pedreira. Como o poste ameaça cair na via, a avenida Interlagos foi bloqueada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Até as 6h30, o desvio era feito por uma praça junto à Rua João Bressane, mas já havia lentidão no trânsito.