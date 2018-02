Viatura bate em ônibus quando seguia para ocorrência e 2 PMs ficam feridos

SÃO PAULO - Em alta velocidade para atender ocorrência de roubo, uma viatura da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar (PM) passou o sinal vermelho na Rua Norma Pieruccini Giannotti, no sentido centro, e bateu na lateral de um ônibus que cruzava a via pela Rua Anhanguera, às 23 horas de terça-feira, 20. Os dois policiais tiveram ferimentos na cabeça, tórax e fêmur e foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. Nenhum ocupante do coletivo se feriu.

O motorista do ônibus da linha Jardim Santa Cruz/Praça do Correio, Cícero Pinheiro da Silva, de 38 anos, contou que atravessava a rua no sinal verde quando o veículo foi atingido. "A porta do ônibus travou na colisão. Descemos pela janela", contou. Além dele e o cobrador, Cícero disse haver entre 8 e 10 passageiros no coletivo. "O policial que estava no banco de passageiro ficou mais ferido", relatou.

Um extintor de incêndio foi usado pelos envolvidos para evitar fogo, já que fumaça saia da viatura. Os policiais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.