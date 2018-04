Vias em SP são interditadas para comemorações do Dia do Trabalho

Neste sábado, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, algumas vias de São Paulo serão interditadas em razão das comemorações na cidade.

Devido a festa organizada pela Força Sindical na Praça Campo de Bagatele, em Santana, na zona norte da cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou às 21 horas de sexta-feira, 30, a Avenida Santos Dumont, sentido centro, no trecho entre as avenidas Brás Leme e General Pedro Leon Schneider, para montagem do palco. Às 22 horas, foi interditado também o mesmo trecho da via no sentido bairro. Às 5 horas de hoje, ficou proibido trafegar na Avenida Santos Dumont, entre a Avenida Brás Leme e a Praça Campo de Bagatelle.

A CET avalia a interdição da Rua Voluntários da Pátria, entre a Rua Darzan e a Avenida General Pedro Leon Schneider. Em caso de interdição, o desvio do trânsito será pela Avenida Cruzeiro do Sul.

O evento ocorrerá das 7 às 19 horas e cerca de 300 mil pessoas devem comparecer.

DESVIOS

Para acessar a Avenida Santos Dumont, no sentido bairro, os motoristas terão como opção de desvio as ruas Paineira do Campo, Voluntários da Pátria, Alferes Magalhães e Avenida Cruzeiro do Sul. Já para acessar a Avenida Santos Dumont, no sentido centro, é necessário trafegar pelas ruas Voluntários da Pátria, Darzan, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Marechal Odylio Dennys, Rua Voluntários da Pátria, Avenida Assis Chateaubriand e Ponte das Bandeiras; ou ruas Voluntários da Pátria, Darzan, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Marechal Odylio Dennys, ruas Voluntários da Pátria, Paineira do Campo e Praça Campo de Bagatelle.

OUTRAS INTERDIÇÕES

Por causa da realização do "1º de Maio UGT (União dos Trabalhadores)" ficarão interditadas até às 5 horas de domingo, 2, a Avenida Marquês de São Vicente terá bloqueios entre as praças Luis Carlos de Mesquita e José Vieira de Carvalho Mesquita.

Também sofrerão interdições as seguintes vias: Avenida Thomas Edison com Rua Doutor Moisés Kahan; Rua Tenente Alberto Spicciati, junto da Rua Doutor Moises Kahan; Rua Doutor Moises Kahan, próximo da Rua Doutor Edgard Theotonio Santana; Rua Doutor Edgard Theotonio Santana com Rua Alberto Barzaghi; Rua Alberto Barzaghi, esquina com a Rua Josef Kryss; Rua Robert Bosch, junto da Rua Willy Henrich Borghoff; Rua Robert Bosch, perto da Rua Achilles Orlando; Avenida Gustav Willie Borgoff, esquina com a Rua José de Oliveira Coutinho; Avenida Antártica com a Rua Robert Bosch e nas ruas Achilles Orlando e Tenente Alberto Spicciati, com a Avenida Marquês de São Vicente.

Ficará proibido ainda o tráfego no Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, entre a Praça Franklin Roosevelt e o Largo Padre Perícles, até às 06h30 de segunda-feira, 3, em cumprimento à lei que proíbe a circulação de veículos na via de segunda-feira a sábado das 21h30 às 06h00 e domingos e feriados por 24 horas.