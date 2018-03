Vias em SP são fechadas para desfile da Independência

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo fará uma operação especial de trânsito na próxima terça-feira, 7, na região do Sambódromo, no Anhembi, por conta do desfile cívico militar comemorativo do Dia da Independência do Brasil.

As avenidas que terão interdição total, das 5 horas às 14 horas, são a Olavo Fontoura, em ambos os sentidos, entre a Ponte da Casa Verde e a Praça Campo de Bagatelle, e também a Assis Chateubriand, que é a pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, 300 metros após as pontes das Bandeiras e da Casa Verde.

Terão interdição total também as ruas Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfatti, Melo Nogueira, Luciano Prata, Renaldo Alfonso Galucci e Professor Milton. Para acessar o estacionamento do Anhembi, os motoristas devem utilizar as ruas Marechal Leitão de Carvalho e Massinet Sorcinelli, a partir das 6 horas da manhã.

Os veículos que trafegam pela avenida Olavo Fontoura terão como alternativa a Avenida Braz Leme. Já os que utilizam a Avenida Assis Chateubriand terão como alternativa a pista expressa da Marginal do Tietê ou as ruas Voluntários da Pátria, Força Pública, Santa Eulália, e as avenidas Cruzeiro do Sul, Santos Dumont e Braz Leme.

A CET recomenda que o público dê preferência ao transporte público. Aos que irão de carro, a recomendação é não estacionar em fila dupla, sobre calçadas e canteiros centrais ou em guias rebaixadas.