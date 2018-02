Vias do centro de São Paulo passam a ter velocidade máxima padronizada

São Paulo - A partir de segunda-feira, 8, novas vias de São Paulo terão a velocidade reduzida, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários. A velocidade máxima passa de de 70km/h para 60 km/h.

Entre as vias que passam por uniformização da velocidade a partir de amanhã estão: Corredor Coronel Guilherme Rocha - Ciro Soares de Almeida - Chafariz das Saracuras, Corredor Zaki Narchi - Santa Eulália, Corredor Sargento Miguel de Souza Filho - Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, Corredor Bandeirantes do Sul - Carmópolis de Minas, Avenida Professor Manuel José Chaves, Avenida Monte Pascal, Avenida Luís Inácio da Costa, Avenida Arnolfo de Azevedo (entre as praças Charles Miller e Wendell Wilkie), Rua Major Natanael (entre a Avenida Doutor Arnaldo e Rua Angatuba).

As mudanças acontecerão especialmente nas avenidas Zaki Narchi, Arnolfo de Azevedo, Coronel Guilherme Rocha, Chafariz das Saracuras e Bandeirantes do Sul, num total de 9,2 quilômetros de extensão, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h. Nos 6,1 quilômetros restantes a velocidade regulamentada será mantida em 60 km/h.

Estudos técnicos da CET indicaram a necessidade de manter em 50 km/h a velocidade no 0,4 quilômetros de extensão do Viaduto Comendador Elias Nagib Breim, ligação da Avenida Ermano Marchetti com a Rua Nossa Senhora da Lapa, bem como nas faixas exclusivas de ônibus. Veículos autorizados a trafegar por estas faixas devem respeitar este limite.