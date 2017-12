Vias da região só serão liberadas amanhã à noite

Além da pista local da Marginal, no sentido Castelo Branco, entre as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde, há bloqueios na Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, e nas Ruas Professor Milton Rodrigues, Marechal Leitão de Carvalho, Massinet Sorcinelli, Doutor Mello Nogueira, Brazelisa Alves de Carvalho e Anita Malfatti. Se houver congestionamento também na Praça Campo de Bagatelle, ela também poderá ter o trânsito interrompido.

A CET recomenda a quem for ao evento que dê prioridade ao transporte público. Quem tiver a região na rota deverá procurar alternativas: na Marginal, as pistas central e expressa. No bairro, a opção para a Olavo Fontoura é a Avenida Brás Leme. / B.R.