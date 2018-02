Viajar de ônibus a outro Estado encarece 2,77% A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reajustou ontem em 2,77% o valor das tarifas de ônibus interestaduais e internacionais. A Resolução 3.852, publicada no Diário Oficial da União, vale para viagens com distância mínima de 75 km e entra em vigor a partir do dia 1.º do mês que vem.