Viajar de carro com segurança no feriado

1.

O que preciso verificar?

Verifique o nível da água e do óleo; o fluido da direção hidráulica; os faróis, as lanternas e a sinalização de emergência; os freios; a direção; os pneus, as rodas e os amortecedores; as correias; a bateria; a quantidade de combustível;

os limpadores de para-brisa; se o carro está com todos os equipamentos, com os documentos obrigatórios e ferramentas úteis; o cinto de segurança; os retrovisores; e a pala de proteção solar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2.

Devo fazer revisão?

Sim, pois as falhas e os problemas que poderiam acontecer no caminho poderão ser corrigidos antes.

3.

Onde consigo dados sobre as condições da estrada?

Sobre as rodovias paulistas, no site www.der.sp.gov.br ou pelo 0800-055-5510. Ou acessando os sites: www.transportes.sp.gov.br; www.ssp.sp.gov.br e www.policiamilitar.sp.gov.br.

4.

Que cuidados devo tomar em dias chuvosos?

Redobre a atenção por causa do piso molhado, mantenha distância segura do veículo da frente, a velocidade compatível com a condição de tempo e visibilidade e mantenha os faróis acionados o tempo todo.

5.

O que fazer em caso de acidente?

Acione o Policiamento

Rodoviário (3327-2727), a concessionária da rodovia ou o DER (0800-055-5510).

FONTE: POLÍCIA MILITAR

RODOVIÁRIA