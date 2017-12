Viagem pelo sistema Anchieta-Imigrantes é tranquila

É tranquila a viagem do motorista que retorna à capital pelo sistema Anchieta-Imigrantes. O trânsito é intenso, mas o trânsito para somente entre os quilômetros 24 e 22, trecho de planalto da rodovia dos Imigrantes. O sistema opera no esquema 2x8 - descida pela pista sul da Anchieta e subida pela norte da Anchieta e pelas duas pistas da Imigrantes. Entre 22 e 23 horas a Ecovias totalizou 5.273 veículos em direção à capital pelo sistema. No total desde o dia 29 foram 438 mil que desceram a serra e 332 já retornaram para a capital paulista. Veja também: Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Entre às 18 e 19 horas, 5.433 veículos subiram a serra em direção à capital e outros 2.866 seguiram no sentido contrário. No acumulado desde o início da operação Réveillon, 429.635 desceram para o litoral e 307.400 já retornaram para a capital. Já na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, o motorista enfrenta 6 km lentidão nas proximidades de Praia Grande, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Interior O trânsito é intenso na rodovia dos Tamoios e Mogi-Bertioga, porém sem trechos de congestionamento, conforme informação da Polícia Rodoviária Estadual. Há lentidão de cinco quilômetros na SP-55, sentido de quem retorna à capital, na altura da Riviera de São Lourenço. O trânsito é normal nas rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bitencourt e não há registro de acidentes graves, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Às 23h30 o motorista ainda enfrentava espera de duas horas para atravessar a balsa de Ilha Bela para São Sebastião e de uma hora entre Guarujá e Bertioga. Atualizado às 23h45 para acréscimo de informações