'Viagem' ganha prêmio da comissão europeia O caderno Viagem foi o vencedor da 24.ª edição do prêmio da Comissão Europeia de Turismo (CET), na categoria Melhor Reportagem de Jornal Impresso, com o artigo "Fábulas Reais", publicado em 6 de agosto. A editora Adriana Moreira percorreu, ao longo de dez dias, a Rota dos Contos de Fada alemã, que passa por cidades que inspiraram os Irmãos Grimm a criarem fábulas como Bela Adormecida, Rapunzel e O Flautista de Hamelin. Acesse a edição no Acervo Estadão: tinyurl.com/arquivoalemanha.