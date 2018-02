Viadutos vão aliviar trânsito na Praia Grande

A prefeitura de Praia Grande, na Baixada Santista, lança na próxima semana licitação para construir dois viadutos que vão eliminar cinco semáforos na entrada da cidade, aumentando a fluidez do trânsito para moradores e turistas - durante a temporada, chegam a trafegar pelo local 10 mil veículos por hora.

Com orçamento estimado em R$ 42 milhões, a obra será executada em duas fases, com conclusão do primeiro viaduto no início de dezembro e do outro, em julho de 2012. "Devemos concluir o processo licitatório até o fim de julho para começar a construção do primeiro viaduto já em agosto", afirmou o prefeito Roberto Francisco dos Santos (PSDB).

A remodelação da Avenida Ayrton Senna da Silva - onde ficarão os viadutos - começou ontem mesmo, com obras de demolição do portal da cidade. "Vamos construir outro no mesmo estilo", disse o prefeito. A demolição deverá durar cerca de dez dias e será executada entre 23h e 6h.

Um dos viadutos - com 300 metros de extensão e quatro metros de altura - ficará na frente do Litoral Plaza Shopping. Vai eliminar três semáforos e permitir a criação de três faixas no sentido Praia Grande-São Vicente e três no contrário. Já o outro, que vai retirar dois faróis, terá 400 metros de extensão e 5,5 metros de altura no trevo na frente do Makro.