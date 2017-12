Viaduto Santo Amaro reabre para táxis nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Depois de ser liberado parcialmente para ônibus na semana passada, o Viaduto Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, será reaberto também para táxis, às 5 horas desta quinta-feira, 3. Um acidente envolvendo dois caminhões seguido de uma explosão, no último dia 13, danificou o elevado e o manteve fechado para a circulação de veículos até o 25 de fevereiro.

Somente as pistas no sentido bairro-centro está sendo usadas e monitoradas constantemente pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para garantir a segurança das operações. As pistas no sentido centro-bairro, mais afetadas pelos danos causados pelo acidente, continuam fechadas para o tráfego e sem previsão de abertura.

A Prefeitura informou que, nos últimos dias, o viaduto passou por uma série de testes, como a remoção do asfalto sobre o elevado interditado. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), por meio do monitoramento, vai definir a melhor alternativa para a reconstrução do viário.