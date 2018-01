Viaduto Santo Amaro é reaberto parcialmente

SÃO PAULO - O Viaduto Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi reaberto parcialmente na madrugada desta quinta-feira, 25, pela Prefeitura de São Paulo, somente para ônibus. A previsão inicial era de que a estrutura fosse demolida, após acidente envolvendo dois caminhões seguido de uma explosão, no dia 13, que danificou o elevado e o manteve fechado para a circulação de veículos desde então.

Duas faixas estão liberadas, uma em cada sentido, desde as 5 horas. Agentes da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) monitoram motoristas que passam pela região. Ainda segundo a CET, a mudança ainda provoca reflexo no trânsito: há três quilômetros de lentidão na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes-Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

A administração municipal se baseou em três laudos para permitir o trânsito sobre o viaduto: um feito pela empresa Concremat, outro pela Falcão Bauer e o último pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) Pedro Afonso de Oliveira Almeida, engenheiro civil especialista em resistência de materiais.

De acordo com a Prefeitura, os laudos das empresas de engenharia já indicavam que o viaduto não precisaria ser demolido, mas o professor foi contratado para atestar os resultados. “Aguenta 100% (de movimento)? Aguenta. Mas a recomendação é começar gradualmente (a circulação sobre o elevado)”, disse o prefeito Fernando Haddad (PT).