Viaduto Pompeia só será liberado no 2º semestre O fim da reforma do Viaduto Pompeia, na zona oeste de São Paulo, e a liberação de suas sete faixas de trânsito só devem acontecer entre o fim de agosto e o começo de setembro. A previsão foi dada ontem pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD) durante vistoria no local, danificado pelo incêndio do barracão da escola de samba Mocidade Alegre no dia 9 de janeiro.