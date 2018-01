Viaduto Orlando Murgel reabre dia 17 Em obras desde setembro do ano passado, o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, na região central, será liberado para o trânsito no próximo dia 17. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os serviços entraram na reta final depois de quase seis meses de obras. O viaduto que passa sobre a linha do trem precisou de reparo porque teve as fundações danificadas por um incêndio na Favela do Moinho, ao lado dos trilhos.