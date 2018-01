Viaduto Orlando Murgel, no centro, será liberado para o tráfego ao meio-dia Em obras desde setembro do ano passado, o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, na região central, será liberado para o trânsito às 12h deste domingo. O viaduto que passa sobre a linha do trem precisou de reparo porque teve as fundações danificadas por um incêndio na Favela do Moinho, ao lado dos trilhos. Com a liberação, será adotada faixa exclusiva de ônibus ao longo do viaduto, no sentido Bairro, estendendo-se pela Avenida Rudge até o cruzamento com as Ruas Sérgio Tomás / Norma Pieruccini Giannotti. No sentido centro, a faixa exclusiva nesse trecho já está em operação. Já a Alameda Eduardo Prado passará a ter mão dupla de direção, no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Alameda Barão de Piracicaba.