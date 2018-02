Viaduto no ABC será recuperado após 36 anos de abandono

SÃO PAULO - A prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, vai recuperar o viaduto do Km 22,5 da Rodovia Anchieta, após 36 anos de abandono. A construção das alças de acesso que ligarão a pista sentido São Paulo à Avenida João Café Filho deve ser retomada ainda neste mês, segundo a prefeitura.

A obra, que está orçada em aproximadamente R$ 13 milhões e deve ser finalizada em oito meses, teve início após uma avaliação das condições estruturais do viaduto, que constatou a capacidade de resistência à carga do tráfego. Também foi expedido um laudo técnico atestando as suas boas condições para o uso pretendido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mobilização da equipe técnica e a montagem de canteiro de obra na área teve início no dia 8 de julho. A Secretaria de Transportes e Vias Públicas recebeu a licença do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) para dar início às intervenções, que estão na faixa de domínio da rodovia, no dia 19 de julho.

O viaduto terá sentido único, direção centro-bairro, e irá acabar com o cruzamento em nível de quem trafega pela Via Anchieta com destino a Avenida Maria Servidei Demarchi. Além da melhora do tráfego do viaduto do Km 23, a obra contribuirá para a melhoria na condição de trafegabilidade e segurança do trânsito no entorno, atingindo diretamente a população que transita pela Via Anchieta e acessa os bairros Centro, Ferrazópolis, Assunção, Demarchi, dos Casa, Batistini, Alvarenga, entre outros.