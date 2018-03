Viaduto estaiado deve ser aberto neste ano

O Complexo Viário Padre Adelino, no Tatuapé, zona leste, deve ser inaugurado neste ano, segundo prometeu ontem o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Cerca de 70% do complexo - que abrange os Viadutos Catinguá/Belém, Pires do Rio e o Viaduto estaiado Padre Adelino - já foi finalizado. As obras estão adiantadas em relação ao cronograma inicial, que previa inauguração em março de 2011. O Estado revelou que as obras foram aceleradas com recursos destinados originalmente a medidas antienchente.