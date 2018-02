Viaduto estaiado deve ficar pronto no fim do mês A Prefeitura prometeu ontem inaugurar por completo o Complexo Viário Padre Adelino, na zona leste de São Paulo, até o fim do mês. As obras em três viadutos - o principal deles, estaiado (pronto desde dezembro) - deveriam ter sido concluídas em 2009, mas foram adiadas seguidas vezes: primeiro para março, depois para maio e agora para o fim do mês.