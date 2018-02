Viaduto do Chá conteve preços altos de aluguel No começo do século 20, o Vale do Anhangabaú era uma região conhecida como Morro do Chá. O produto era cultivado em propriedades da região, assim como hortaliças. O primeiro projeto de um viaduto foi apresentado em 1877. O objetivo era ligar as Ruas Direita e Barão de Itapetininga, além de "facilitar as comunicações entre o centro da cidade e os bairros do Chá, Consolação, Santa Cecilia e parte de Santa Ephigenia", dizia editorial do Estado em 1888. "A principal vantagem, parece-nos, será augmentar consideravelmente a area própria para a edificação predial a pequena distancia da cidade, pois é sabido quão grande é a falta de casas em suas cercanias e quão elevados são hoje os aluguéis."