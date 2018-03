Viaduto da Favela do Moinho vai ficar interditado por mais 20 dias O Viaduto Orlando Murgel, cuja estrutura foi atingida pelo incêndio da Favela do Moinho, na segunda-feira passada, vai ficar interditado por mais 20 dias na pista sentido centro. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Siurb), a via na região central deve ser liberada no feriado do dia 12 de outubro.