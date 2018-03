Via será acesso ao novo porto Os Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios são obras necessárias para melhorar o acesso ao Porto de São Sebastião e para separar o tráfego das Rodovias Doutor Manoel Hyppolito (acesso à Rodovia Rio-Santos) e Tamoios. Sem elas, todas as carretas que seguirão para o porto terão de passar pelo cento de São Sebastião e de Caraguatatuba - com prejuízos para a mobilidade dos moradores e turistas das duas cidades e aumento do risco de acidentes.