Via segue interditada para veículos Desde 2010, a alça que liga o Trecho Sul do Rodoanel à Rodovia Régis Bittencourt está pronta. A via, no entanto, está interditada para veículos até hoje. Quando foi inaugurada, técnicos apontaram que a alça era insegura, pois apresentava um afunilamento que exigia dos motoristas uma redução de velocidade abrupta.