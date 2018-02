Via Dutra sofre bloqueios nessa madrugada em São José dos Campos

SÃO PAULO - As pistas expressa e marginal da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, serão bloqueadas alternadamente e, em alguns momentos, ambas ao mesmo tempo, durante a madrugada de quarta-feira, 5, no quilômetro 150, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba.

Operários que trabalham para a concessionária NovaDutra realizam lançamento de vigas de um viaduto que está sendo construído no local. Os bloqueios não devem passar das 5 horas. Às 3h45, a pista expressa permanecia bloqueada, quatro vigas já haviam sido lançadas e o desvio ainda era feito pela pista marginal, mas não havia congestionamento na região.

Texto atualizado às 3h45