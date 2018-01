Via Dutra e Imigrantes registram pontos de congestionamento

SÃO PAULO - A movimentação de veículos transcorre sem problemas por praticamente todas as rodovias que cortam o Estado de São Paulo, de acordo com as concessionárias. Os únicos pontos de congestionamento são registrados na Via Dutra e na Imigrantes.

Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há tráfego lento do km 115 ao km 117, na região de Taubaté, no sentido Rio, devido a um acidente. Na mesma rodovia, há congestionamento do km 88 ao km 86, na região de Pindamonhangaba, também no sentido Rio, em razão do excesso de veículos.

Já na Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, são dois pontos de parada, no sentido litoral, entre os km 24 e km 32 e do km 40 ao km 43, refletindo a grande quantidade de veículos na via.

Nas outras principais estradas de São Paulo (Anchieta, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Fernão Dias), não há nenhum registro de problema.