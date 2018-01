Via Dutra e Castello Branco apresentam lentidão nesta segunda

A chegada à capital paulista nesta segunda, 8, tanto pela pista expressa quanto pela lateral, da Rodovia Presidente Dutra, a partir do quilômetro 230, apresentava cerca de 1,5 quilômetro de congestionamento. Já na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, a partir do quilômetro 221, eram 2 mil metros pela pista lateral e mil metros pela expressa. Segundo a Nova Dutra, a causa das lentidões é excesso de veículos. Por volta das 7h, a Rodovia Castello Branco apresentava um total de 9 mil metros de lentidão no sentido interior-capital por causa do excesso de veículos que chegam à marginal do Tietê. Eram 7 mil metros, do quilômetro 20, em Barueri, até o quilômetro 13, já na capital, pela pista sem pedágio; e outros 2 mil metros, do quilômetro 16 ao quilômetro 14, em Osasco, pela pista com pedágio. O motorista que utilizava o Sistema Anhangüera-Bandeirantes encontrava 4 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 17 e 13, pela Rodovia dos Bandeirantes; e de 2 mil metros, entre os quilômetros 15 e 13, da Anhangüera. Segundo a concessionária AutoBan, o motivo da lentidão é apenas o excesso de veículos.