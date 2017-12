Via Anhanguera terá desvios no sentido interior para a construção de viadutos A partir de hoje, o tráfego no sentido interior da Via Anhanguera, na altura da região de Pirituba, na zona norte da capital paulista, será interrompido para obras de construção de viadutos do Complexo Anhanguera. O desvio, que deverá durar até o próximo dia 30, será feito no km 12,5 pela Avenida Inácio Luiz da Costa.