Via Anchieta, aberta ao tráfego em 1947

A comitiva teve de passar a noite em uma casa de lenhadores poloneses. Pelo caminho, uma série de atoleiros e obstáculos foi transposta com dificuldade. Até dinamite foi utilizada no desafio. Em um dos atoleiros, os aventureiros demoraram mais de 4 horas para tirar os carros de um buraco de 80 cm de profundidade.

Só muitos anos mais tarde, em 1913, decidiu-se calçar com pedras de macadame o Caminho do Mar. Em 1926, a estrada foi contemplada com uma técnica pioneira: o uso de concreto no pavimento. A estrada suportou, por muitos anos, o trânsito de todo tipo de veículo, incluindo caminhões, até a inauguração da primeira pista ascendente da Via Anchieta, em 1947. / ROSE SACONI

Sufoco: A primeira viagem de

automóvel de São Paulo à Baixada Santista levou mais de 36 horas