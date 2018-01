'Vi paisagens lindas da janela do carro' Ela é uma cantora negra de blues e soul, nasceu em Memphis, Estados Unidos (a terra de Elvis Presley) e fez fama em Chicago, uma das mecas do blues. Shirley King, filha do cantor-lenda B.B. King, passou as primeiras décadas de sua vida em dúvida se seguiria ou não a carreira artística - só foi decidir aos 41 anos. Hoje, com 62, apresenta-se no mundo inteiro e esteve em São Paulo na semana passada para um show na Vila Madalena.