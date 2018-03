Veto foi votado com Casa quase vazia, simbolicamente A derrubada do veto do prefeito Gilberto Kassab ao projeto de lei do vereador Carlos Apolinário (DEM), que modifica a lei do Psiu, começou na sessão da Câmara do dia 11, que votou alteração dos horários dos jogos de futebol na cidade. Um parlamentar da base governista destaca que o veto foi derrubado porque o grupo denominado "centrão", formado por vereadores de vários partidos, quer "pressionar o prefeito para que tenham mais espaço na administração". "O centrão está agindo com um apetite não republicano brutal. Isso é chantagem", diz outro governista. A Prefeitura não vai se pronunciar.