Veto a baile funk passa em meio a pacote de projetos No fim da noite de quarta, os vereadores aprovaram um pacote de projetos, entre eles um que proíbe os bailes funk nas ruas, de autoria dos ex-policiais militares Coronel Camilo (PSD) e Conte Lopes (PTB). Em maio, Haddad já havia regulamentado lei do próprio Camilo que previa multa para carros com som alto nas ruas, mas nunca houve regulamentação. O novo projeto deve ser vetado pelo governo.