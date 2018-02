Vetada demolição do antigo Museu do Índio A Justiça Federal do Rio concedeu ontem liminar que impede a demolição do prédio do antigo Museu do Índio, perto do Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio. Na terça-feira, o Estado apresentou o plano de concessão do estádio, que previa a demolição do prédio de 1862. Ainda cabem recursos à decisão. Parecer da 12.ª Vara Federal determina que seja feita vistoria técnica para analisar o valor histórico do prédio. A ação contra a demolição foi proposta pela Defensoria Pública da União.