Véspera do feriado registra recorde de movimentação Na véspera do feriadão da Proclamação da República e Consciência Negra, Cumbica bateu todos os recordes de movimentação tanto de passageiros quanto de aeronaves. Na quarta-feira, dia 14, foram 104 mil pessoas no embarque e desembarque do aeroporto - mais de 4,3 mil viajantes por hora. A média de movimentação de Cumbica é de 80 mil passageiros diários, e o recorde anterior havia sido o processamento de 89 mil pessoas em um único dia.