Véspera de Natal começa com 11,1% de vôos atrasados no País

A manhã desta quarta-feira, 24, véspera de Natal, começou com 11,1% do total de 380 vôos programados até as 8 horas com atrasos de mais de meia hora, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Outros 25 foram cancelados. Veja também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero A maioria dos atrasos e dos cancelamentos era da empresa aérea Gol, com 22 vôos atrasados e sete cancelamentos, entre o total de 120 vôos previstos pela empresa. A TAM, com 152 vôos marcados, registrava nove vôos atrasados e quatro cancelamentos. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, não havia registro de atrasos do total de 33 decolagens programadas, e sete foram cancelados. Em Guarulhos, no Aeroporto de Cumbica, dos 35 vôos dois foram cancelados e cinco apresentavam horários alterados. No Rio, o Galeão estava sem cancelamentos e com cinco vôos atrasados, dos 33 previstos. No Santos Dumont, nenhum dos 12 vôos marcados estavam atrasados e um havia sido cancelado.