Versos do profeta Gentileza também servem de inspiração As tatuagens clicadas por Julia Assis não retratam apenas cenários da Cidade Maravilhosa, mas um estado de espírito tipicamente carioca. O profeta Gentileza, andarilho que divulgava mensagens de amor e solidariedade pelas ruas com sua túnica branca e longos cabelos e barba é inspiração para muitas delas. A própria Julia pretende estampar mensagens do profeta na pele, assim que publicar o livro.