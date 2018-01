Vereadores voltam atrás e dão feriado para comerciários

SÃO PAULO - A Câmara Municipal cedeu à pressão dos comerciários e votou na tarde desta quinta-feira, 5, novo projeto para alterar a lei que decretou feriado o dia 12 de junho, data de abertura da Copa do Mundo. Diferentemente do texto aprovado no dia 20 de maio, os vereadores agora incluíram o comércio em geral no texto, assegurando aos trabalhadores do setor direitos específicos para a atuação em feriado como vale-refeição, folga e remuneração em dobro.

A "correção" da lei já sancionada pelo prefeito Fernando Haddad (PT) foi acordada nesta quinta, após nova manifestação do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da UGT (União Geral dos Trabalhadores) em frente à Câmara. Líder do PT, o vereador Alfredinho chegou a pedir desculpas aos comerciários que aguardavam pela nova votação em plenário.

Toninho Vespoli (PSOL), no entanto, ressaltou que o "equívoco" de excluir os funcionários do comércio varejista da lei não foi um "cochilo". Segundo Vespoli, quem votou contra os comerciários no primeiro projeto o fez para agradar aos interesses dos empresários, que alegavam prejuízos com a lei.