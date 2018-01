Vereadores tucanos estudam pedir abertura de CPI

Principal partido de oposição ao prefeito Fernando Haddad (PT), o PSDB discute nesta terça-feira, 5, se tentará instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal para investigar supostos pagamentos feitos ao atual secretário municipal de Governo, Antonio Donato, por auditores fiscais acusados de cobrar propina para sonegação de impostos.

"Vamos fazer uma reunião de bancada e a CPI é um dos temas que serão discutidos. Como essas pessoas duraram dez meses após as denúncias? Agora vem o nome de um secretário importante do governo envolvido em denúncia de valores. Ou seja, parece não ter sido apenas uma indicação", disse o vereador Mário Covas Neto (PSDB).

Uma escuta telefônica autorizada pela Justiça mostra que Donato foi citado pelo recebimento de R$ 200 mil do auditor Luis Alexandre Camargo Magalhães, um dos quatro servidores presos na semana passada. A conversa foi entre Magalhães, solto na madrugada desta segunda-feira, e sua ex-companheira, Vanessa Caroline Alcântara. Donato nega ter recebido o dinheiro.

Foco. Para o líder do PT na Câmara, Alfredinho, os tucanos querem "desviar o foco" de um esquema de corrupção que teria ocorrido na gestão Gilberto Kassab (PSD), da qual o PSDB era aliado. "Não existe prova nenhuma contra o Donato. É uma gravação de quem falou aquilo apenas para tumultuar o processo", disse.

A bancada do PT se reúne besta terça para estudar como vai tratar o assunto. Para protocolar uma CPI são necessárias 19 assinaturas dos 55 vereadores. Como as denúncias envolvem as gestões Kassab e Haddad, o PSDB terá dificuldade para conseguir o apoio necessário.

Considerado por vereadores como um "técnico qualificado", Ronilson Bezerra Rodrigues, ex-subsecretário da Receita apontado como chefe do esquema, visitava com frequência a Câmara e participava de audiências da Comissão de Finanças e Orçamento para discutir projetos da gestão Kassab.