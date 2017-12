Vereadores já preveem cortar R$ 800 mi no Orçamento Vereadores da base governista e da oposição tentam agora traçar um "plano b" para concluir a votação do Orçamento de 2014. Caso a Prefeitura não consiga derrubar a decisão que suspende o reajuste do IPTU no próximo ano, o Legislativo terá de fazer uma emenda ao projeto já aprovado em primeira votação e reduzir a previsão de receitas em R$ 800 milhões.