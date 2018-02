Vereadores autorizam transferência de escola, creche e Apae para Pq. do Povo

SÃO PAULO - Os vereadores autorizaram a Prefeitura de São Paulo a trocar um terreno no Itaim Bibi de 20 mil metros quadrados por 200 creches. No quarteirão que será negociado por meio de licitação, funcionam oito equipamentos sociais, como creche, escola municipal, escola estadual, teatro e uma sede da Apae. Um projeto substitutivo do vereador Cláudio Fonseca (PPS), aprovado com 35 votos favoráveis e 16 contrários, autoriza a mudança de todos esses equipamentos para o Parque do Povo, também no Itaim Bibi.

O prefeito agora pode vetar a mudança proposta pelo vereador. Como o Parque do Povo demorou quase uma década para ser desapropriado (funcionavam clubes de futebol de várzea, teatro e circo no local), usuários temem que a realocação de escolas e da Apae no local acabe com um dos principais espaços de lazer da zona sul.

Fonseca, autor da alteração no projeto, disse que as escolas, o teatro e a Apae vão funcionar em uma área remanescente do Parque do Povo, que está sem utilização.