Vereador tem o Corinthians como ''bandeira''

Mineiro de 57 anos, Antonio Goulart (PMDB) é reconhecido nas ruas como o "vereador do Corinthians". Ele faz questão de ressaltar que integra a "bancada corintiana" e distribui material de campanha sempre associado ao clube. A ligação com o time mais popular de São Paulo e com a torcida organizada Gaviões da Fiel ajudou o pemedebista a conquistar quatro mandatos consecutivos - em 2008 ele foi reeleito com 90.054 votos, a quinta maior votação entre os 55 eleitos para o Legislativo. Goulart mantém ligação estreita com o presidente corintiano Andres Sanches e frequentemente acompanha a delegação da equipe em jogos fora de São Paulo. No ano passado, Goulart foi um dos coordenadores das festividades pelo centenário do Corinthians.