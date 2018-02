Vereador sequestrado foge de cativeiro na Grande São Paulo

São Paulo, 18 - O vereador da cidade de Francisco Morato, Ordário de Souza Martins (PPS), conseguiu fugir, na manhã deste sábado, 18, do cativeiro onde estava sendo mantido desde quinta-feira, 16. Segundo a Polícia Militar, na fuga o vereador machucou uma das pernas. Além do ferimento, ele tem escoriações pelo corpo.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Professor Carlos da Silva Lacaz, onde está sendo medicada. A polícia disse que foi até o cativeiro, no bairro Recanto Feliz, mas o local estava vazio. Equipes realizam buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos do crime. O sumiço do vereador foi comunicado a polícia na sexta-feira, 17. A polícia investiga o caso.