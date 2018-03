Vereador roubado cobra placas em túnel do Guarujá Depois de ser alvo de ladrões no sábado, o vereador do Guarujá Marinaldo Nenke Simões (DEM) quer chamar a atenção dos turistas com placas que indiquem os riscos de assalto perto do túnel da Vila Júlia - acesso para áreas nobres, como as Praias da Enseada e Mar Casado e Jardim Acapulco. O parlamentar, inconformado com o assalto, já levou o caso à polícia e à Câmara e vai enviar sugestão à prefeitura.