Vereador quer vetar fornecedor 'ficha suja' Os vereadores paulistanos aprovaram ontem uma proposta de Carlos Apolinário (PMDB) que veta a contratação de fornecedores com "ficha suja" pelo governo municipal de São Paulo. Pela nova regra, que ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário da Câmara Municipal, qualquer empresa que tenha sido declarada de alguma forma inidônea pela Justiça ou com histórico de não cumprir suas obras em administrações públicas deve ser vetada das licitações e pregões da Prefeitura de São Paulo.