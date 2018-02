Vereador pede vistas do projeto que concede incentivos fiscais ao Itaquerão

O vereador Aurélio Miguel (PR) pediu nesta terça-feira, 21, vistas do projeto que concede incentivos fiscais para a construção do Itaquerão, um dos estádios previstos para receber os jogos da Copa de 2014. Com isso, pode ser que votação seja adiada e não ocorra na manhã da quarta-feira, como gostariam Lula e o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

Os vereadores de São Paulo recebem pressão de todas as partes para aprovar o projeto que prevê incentivos fiscais do município para a construção do estádio do Corinthians, em Itaquera (zona leste). Nesta terça-feira, até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para integrantes da bancada do PT cobrando a aprovação.

Durante a manhã, o presidente corintiano Andrés Sanchez esteve no Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal, e percorreu os gabinetes dos vereadores pedindo apoio. E obteve sucesso. Nesta quarta, a partir das 10 horas, serão realizadas cinco sessões extraordinárias para votar o projeto em regime de urgência.

O prefeito paulistano Gilberto Kassab também apoia o 'lobby' corintiano. Sanchez acredita que a votação terminará com 34 votos a favor, 19 contra e duas abstenções. O número seria suficiente para a aprovação.

Além de conversar com vereadores, o presidente do Corinthians ficou por cinco horas reunido com o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Marcos Cintra, que reforçou o seu apoio.

O projeto deve ir a plenário antes de propostas como a aprovação do túnel que liga a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes e o texto que trata da renovação do mobiliário urbano.

O vereador Antonio Donato (PT) informou que a bancada do partido na Câmara Municipal não sofreu nenhum pedido do ex-presidente Lula.

