Vereador José Diniz terá faixa para ônibus A Prefeitura de São Paulo vai instalar nos horários de pico uma faixa exclusiva para ônibus na Avenida Vereador José Diniz, na zona sul. A nova faixa começa a funcionar na segunda-feira, das 6h às 10h e das 16h às 20h no sentido centro da via, entre as Avenidas Adolfo Pinheiro e o viaduto sobre a Avenida Professor Vicente Rao. A Vereador José Diniz tem duas faixas nesse trecho - os automóveis ficarão com apenas uma. Nesta semana, uma faixa reversível começou a funcionar na Rua Borges Lagoa.